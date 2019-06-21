Средняя зарплата в Польше достигла 1 200 евро в месяц

Об этом сообщило Главное статистическое управление страны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Польша.

По данным статистического ведомства, в мае среднее трудоустройства в области предприятий выросло на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6,3 млн работников.

Исследование было проведено в фирмах, в которых работает более девяти человек.

При этом, по данным Польского экономического института, в первом квартале этого года компании в Польше создали более 260 тысяч новых рабочих мест, что стало лучшим квартальным результатом с 2010 года.

Как сообщалось, в 2020 году минимальная заработная плата в Польше может составить 2450 злотых (570 евро), что на 8,9% больше нынешнего уровня в 2250 злотых (523 евро).

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