Гройсман поручил запретить отключать электричество главному поставщику воды на Донбассе

Как пояснил глава Кабмина, это сделает невозможным отключение электричества для КП "Вода Донбасса" и устранит перебои с водоснабжением городов и поселков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

Напомним, защищенный потребитель – потребитель электрической энергии, к которому применяется особый режим отключения и/или ограничения электроснабжения для предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Как сообщалось, ранее вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что Кабинет министров готовит к следующему заседанию правительства документ, предусматривающий запрет на отключение водоканалов от электроэнергии в летний период.

Компания "ДТЭК Сети" по требованию поставщика "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго" начала частичное отключение объектов КП "Вода Донбасса" от электроснабжения из-за долгов. Это привело к отключению водоснабжения в ряде населнных пунктов на Донбассе.

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