Украина и Латвия договорились о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Сегодня, 21 июня, подписал Меморандум о сотрудничестве с Министерством юстиции Латвийской Республики,

"Поддержка инновационного и технологического развития – залог экономического роста, поэтому три года Минэкономразвития активно работает над реформами в этой сфере. На днях мы начали качественно новый процесс – создание Стратегии развития сферы интеллектуальной собственности, чтобы обеспечить комплексный подход и координацию. В этом нам помогают эксперты Всемирной организации интеллектуальной собственности, поэтому опыт латвийских коллег станет очень полезным в этом направлении", – сообщил первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Он добавил, что Украина и Латвия могут существенно усилить научно-техническое сотрудничество в области интеллектуальной собственности как на двустороннем уровне, так и в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности.

"Украина – это Европа, поэтому мы инициировали перед Всемирной организацией интеллектуальной собственности процесс перевода Украины к региональной группы Центральной Европы и Балтии из группы, где находятся страны Азии", – отметил Кубив.

Он подчеркнул, что более тесное сотрудничество между Украиной и Латвией должно сосредоточиться на продолжении уже начатых реформ.

"Предлагаю разработать план действий по реализации двустороннего сотрудничества в рамках Меморандума на следующие два года, а также наладить двусторонний обмен патентной документацией. Этим создадим лучшие условия для коммерциализации изобретений наших новаторов и изобретателей и соответственно продолжим развитие цифровой экономики наших стран", – отметил Кубив.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram