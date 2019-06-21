АМКУ оштрафовал прокладки окружения Яценко еще на 14 миллионов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение АМКУ, передает БизнесЦензор.

Как сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская, штраф на указанные компании наложен за нарушения в 2018 году. При этом в минувшем году эти площадки получили за свои услуги 183 млн грн, из них четверть была сразу направлена на выплату дивидендов и предоставление беспроцентной возвратной финансовой помощи некоторым лицам.

"Мы выявили ряд признаков сговора. Например, фирмы использовали одинаковые IP-адреса в отношениях с банком, имели общие контактные лица, одновременно и одинаково повышали цены на свои услуги. При этом рост цены с 380 до 510 грн в течение нескольких месяцев работы был намного больше по сравнению с годовой инфляцией и колебанием курса гривни", – рассказала Загребельская.

По ее словам, за время проверки с августа 2018 года указанные компании и компания-разработчик программного обеспечения были оштрафованы на общую сумму 17,43 млн грн.

Как сообщалось, Верховная Рада в декабре 2017 года одобрила создание Единой базы данных отчетов по оценке недвижимости, мотивируя это борьбой с "черными" риэлторами. Таким образом, парламент обязал субъектов оценочной деятельности вносить в нее информацию из отчетов об оценке недвижимости через автоматизированные электронные площадки.

При этом ранее АМКУ критиковал целесообразность внесения данных отчетов в Единую базу через таких посредников.

В то же время, согласно поправкам в Налоговый кодекс, внесенными народными депутатами в "ресурсном" законе из "бюджетного пакета" на 2019 год, новый игрок не может зайти на этот рынок без согласия существующих компаний.

До внесения изменений в Налоговый кодекс об исключительных полномочиях авторизированных электронных площадок вносить и проверять такую информацию в единую базу процедура регистрации отчетов в базе была бесплатной.

Напомним, по данным журналистских расследований, летом 2018 года Фонд госимущества обязал специалистов по оценке имущества сдавать отчеты с помощью сайтов-посредников ("авторизованные электронные площадки"), которые оказались связаны между собой и с окружением одиозного нардепа Антона Яценко.

По словам самих оценщиков, эти площадки не предоставляют никакого дополнительного сервиса, кроме пересылки данных из одной точки в другую, однако взымают плату за свои услуги. По подсчетам СМИ, за первый месяц сайты-посредники заработали минимум 23 млн грн.

Ранее оценщики тоже отчитывались в Фонд, но бесплатно – через портал, который администрировал сам Фонд.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram