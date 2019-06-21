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21.06.19 20:44

Власти Зимбабве готовятся ввести новую валюту вместо обесценившегося зимбабвийского доллара

Власти Зимбабве планируют ввести новую валюту в стране до конца первого квартала 2020 года и рассчитывают получить финансирование от Международного валютного фонда (МВФ).

Власти Зимбабве готовятся ввести новую валюту вместо обесценившегося зимбабвийского доллара

Об этом заявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, который занял президентский пост после смещения в ходе военного переворота в ноябре 2017 года многолетнего зимбабвийского лидера Роберта Мугабе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Очень важно, чтобы у нас была собственная валюта. Я уверен, что мы сможем добиться этого еще до конца текущего года или в первом квартале следующего года", – заявил Мнангагва в интервью агентству Bloomberg.

Доллар Зимбабве фактически прекратил существование в середине 2009 года, после наблюдавшейся годом ранее гиперинфляции, которая на пике достигала почти 80 млрд процентов.

В последние годы в стране активно используются доллар США и южноафриканский рэнд, а также квазивалюта RTGS – привязанные к доллару электронные долговые обязательства без реального обеспечения.

По словам Мнангагвы, министр финансов Зимбабве подготовил почву для создания новой валюты, добившись профицита бюджета страны впервые за много десятилетий.

"Я был в правительстве в течение 38 лет в качестве министра, и я не могу вспомнить, чтобы когда-либо у нас был профицит бюджета. Теперь же этот молодой человек смог добиться профицита менее чем за 8 месяцев. Это дает мне уверенность в его мнении", – заявил 76-летний Мнангагва.

В прошлом месяце правительство Зимбабве согласовало условия сотрудничества с МВФ впервые более чем за 10 лет. Эксперты фонда оценят прогресс Зимбабве в экономическом плане к концу января 2020 года, отметил Мнангагва.

В дальнейшем правительство Зимбабве рассчитывает получить доступ к финансированию, которое позволит ей погасить долг в размере $1,2 млрд перед Всемирным банком, Африканским банком развития и Европейским инвестиционным банком.

Мнангагва добавил, что следующим шагом властей станет реструктуризация долга. Он отметил, что страна может выпустить евробонды "в конце следующего года".

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