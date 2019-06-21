Уровень расчетов за газ жителей Запорожской области достиг рекордных 93%

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Запорожгаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

По данным компании, за период с 1 октября 2018 года по 1 июня 2019 года "Запорожгаз Сбыт" перечислил на счета НАК "Нафтогаз Украины" почти 1,2 млрд грн, и еще почти 90 млн грн на счета "Укртрансгаза".

"Высокого уровня расчетов за газ удалось достичь благодаря комплексу мероприятий. Прежде всего, потребители газа все активнее используют новые эффективные онлайн сервисы оплаты. Среди них "Личный кабинет" на сайте 104.ua, мобильные приложения 104 Mobile та 104 MobileLight, Вайбер-бот 7104ua. Кроме того, на положительную динамику повлияла также интенсивная работа с должниками", – пояснила директор "Запорожгаз Сбыта" Татьяна Колесникова.

В то же время, за пять месяцев текущего года компанией направлено неплательщикам почти 10 тыс. предупреждений о прекращении подачи газа. Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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При этом в компании отмечают, что 100% расчетов за поставленный газ не удалось обеспечить, в первую очередь, из-за заниженных правительством норм потребления для потребителей без счетчиков.

"Анализ ситуации, проведенный специалистами ООО "Запорожгаз Сбыт", показывает, что в случае устранения допущенных регуляторных ошибок правительства и НКРЭКУ, уровень оплаты за газ достигнет 99%. Остальные 1 % неплатежей связаны с неплатежеспособностью клиентов, недоплатой субсидиантами и тому подобное", – сказано в сообщении.

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