Кубив предложил создать министерство цифровой экономики

Об этом первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, выступая в Верховной Раде, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

"Минэкономразвития следует наделить более широкими полномочиями в сфере развития цифровой экономики. Уже три года наше Министерство активно развивает цифровой повестку дня для Украины, однако следует наконец сократить несвойственные функции других органов власти в сфере цифровизации. Украина должна действовать по примеру коллег-европейцев и изменить традиционное Министерство экономики в Министерство цифровой экономики", – заявил Кубив.

По мнению вице-премьера, также необходимо оптимизировать работу комитетов Верховной Рады и создать эффективный комитет по цифровой экономике.

Кубив отметил важность запуска системы Prozorro для местных общин, а также малого и среднего бизнеса.

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Первый вице-премьер-министр добавил, что в Украине уже работают два новых порталы для общественного контроля: за использованием международной технической помощи и за государственными предприятиями.

"Уже сейчас каждый желающий может зайти на сайт хотя бы со своего смартфона. И посмотреть онлайн информацию о финансовом состоянии трех с половиной тысяч государственных предприятий. Скоро эту информацию дополнит финансовая отчетность в электронном формате", – пообещал глава Минэкономразвития.

Кубив также акцентировал на необходимости усиления реформ в сфере интеллектуальной собственности, что является залогом позитивных изменений в развитии украинских инноваций, стартапов, цифровизации.

"Мы должны действенно защищать право интеллектуальной собственности, чтобы дать дополнительные стимулы развития инновационной составляющей украинской экономики. Это приоритетные направления, которые могут дать экономический рост в 8-9% ежегодно, что сегодня крайне необходимо Украине", – добавил вице-премьер.

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