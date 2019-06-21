Аэропорт "Львов" откроет старый терминал для регулярных рейсов. ФОТО

Об этом сообщила генеральный директор аэропорта Татьяна Романовская, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.

"Хотим поблагодарить авиакомпанию "Мотор Сич", которая первой согласилась пойти нам на встречу и приняла предложение обслуживать рейсы на прилет в помещении старого терминала, который долго пустовал, но сейчас получает новую жизнь. Мы давно планировали использовать его по назначению. И сейчас он нам прекрасно пригодился для облегчения работы в период пиковых нагрузок, обслуживание чартерных (начнем через 2-3 недели) и специальных рейсов, выполняемых малой бизнес-авиацией", – отметила Романовская.

Сейчас старый терминал аэропорта используется для обслуживания специальных и вип-рейсов. В то же время он переоборудуется для работы с внутренними перевозками, первые из которых стартуют со следующего понедельника. Также он будет привлечен для работы с чартерными рейсами, работа с которыми начнется через две-три недели.

Как отмечается в сообщении, решение об использовании помещения старого терминала было принято в связи с перегрузкой зоны прибытия нового терминала в период пикового пассажиропотока, который в летний сезон длится фактически каждый день с 11 до 17 часов.

"На данный момент в новом терминале "А" есть только две ленты для выдачи багажа: по одной для международных и внутренних рейсов. Таким образом, переместив часть пассажиропотока в старый терминал, удастся использовать обе из них для обслуживания международного сообщения", – отмечают в аэропорту.

Кроме этого, аэропорт "Львов" начал работу над запуском еще одной багажной ленты и увеличением длины двух существующих в новом терминале. Разработки находятся на стадии проектирования и формирования технических заданий.

Как сообщалось, аэропорт "Львов" в январе-мае 2019 года принял и отправил 722,3 тыс. пассажиров, что на 51,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В 2018 году увеличил пассажиропоток на 48% по сравнению с 2017 годом – до 1,6 млн чел.

Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого расположен в 6 км к югу от центра города. Новый аэровокзальный комплекс, построенный к Евро-2012, введен в эксплуатацию 12 апреля 2012 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram