Госрезерв увеличит закупку зерновых на 20%

Об этом сообщил глава Госрезерва Вадим Мосийчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Более 600 тыс. тонн зерновых (+20% г/г) запланировано принять агропредприятиями Госрезерва в 2019 маркетинговом году. Гибкая тарифная политика и полная лояльность к поклажедателям. И впервые: запланирована закупка продовольственной пшеницы собственными средствами КХП и элеваторов по всей территории Украины", - рассказал Мосийчук.

По его словам, предприятия Госрезерва уже приняли на хранение первый урожай нового сезона.

В агентстве отметили, что все агропредприятия Госрезерва полностью готовы к приемке урожая и новому заготовительному сезону и в ближайшее время будут объявлены процедуры на закупку зерна урожая 2019 года.

Агропредприятия Госрезерва мощностью более 1 млн тонн (11 предприятий) предоставляют услуги по приему, очистке, хранению, сушке и отгрузке ранних и поздних зерновых, производству муки и комбикормов, по переработке зерна, ржи. Объем мощностей по хранению и грузооборот, по информации Госрезерва, в дальнейшем будет увеличиваться, и структура подчинения будет изменена. На сегодня Госрезерв ведет работу в направлении объединения своих аграрных активов в холдинговую структуру "Агрорезерв" с последующей корпоратизацией.

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