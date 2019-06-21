ТРЦ Respublika будут достраивать, – СМИ

Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

Работы по завершению строительства ТРЦ "Республика" могут возобновиться в ближайшие несколько месяцев, рассказали 3 источника издания — руководитель инвестиционной компании и два директора торговых центров.

"Новую команду возглавила Анна Закомирная, которая сейчас набирает специалистов. Наиболее вероятным претендентом на достройку ТРЦ является компания КАН Девелопмент Игоря Никонова. Все работы планируется завершить за 18 месяцев", — сообщил директор консалтинговой компании, пожелавший остаться неназванным.

Анна Закомирная подтвердила, что действительно возглавляет проект "Республики", занимается подбором специалистов — но отказалась сообщить сроки реализации проекта и его стоимость. По ее словам, сейчас проводится аудит объекта.

"Республика" — один из крупнейших ТРЦ Киева площадью около 300 000 кв м, строительство которого началось в 2012 году. Сперва торговый центр планировалось открыть в 2014 году, а затем срок его сдачи был перенесен на 2015 год.

Реализацией проекта занималась компания "Мегаполисжилстрой", которую связывают с бизнесменом Дмитрием Фирташем, а сумма инвестиций в строительство "Республики" оценивалась в $350 млн.

К 2015 году здание было построено на 80%, и работы остановились.

В 2017 году Национальный банк взыскал корпоративные права на ТРЦ "Республика" после того, как компания "Мегаполисжитлобуд" прекратила обслуживать кредиты, выданные "Надра банком" Дмитрия Фирташа. "Надра банк" был признан неплатежеспособным в 2015 году.

Права требования по кредитам, где ТРЦ "Республика" выступил залогом, продавали несколько лет.

Торги стартовали в июле 2017 г. со стартовой ценой 2,59 млрд грн, а лот был продан только в феврале этого года за 777 млн грн малоизвестной компании "Солтекс Капитал".

По данным Единого реестра Министерства юстиции, компания зарегистрирована в сентябре 2018 года и принадлежит британцу Джонсону Роберту Алану. Одним из двух директоров компании является Денис Лукашевич, который сменил на этой должности Василия Астиона.

Астион до весны 2018 года был партнером народного депутата от партии "Возрождение" Виталия Хомутынника по компании Dnipro Agro Alliance LTD. Денис Лукашевич является партнером Астиона по компании "Толкфин", говорится в Едином реестре Министерства юстиции. Толкфин принимал участие в торгах, организованных НБУ.

Напомним, реализация проекта строительства ТРЦ Respublika была приостановлена в 2015 году по решению собственника.

В ТРЦ Respublika, который после открытия станет крупнейшим ТРЦ в Киеве и Украине, будут расположены 450 магазинов и зона развлечений на площади свыше 22 тыс. кв. м. ТРЦ войдет в состав крупнейшего в Украине МФК Respublika общей площадью 1,625 млн кв. м.

Инвестором проекта ТРЦ Respublika был бизнесмен Дмитрий Фирташ.