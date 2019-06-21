Полная очистка белорусского участка "Дружбы" от грязной нефти ожидается в августе, – "Белнефтехим"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Полная очистка магистрального трубопровода "Дружба" на белорусской территории прогнозируется в середине августа 2019 года", - говорится в сообщении концерна.

По данным концерна, к середине августа планируется полностью завершить очистку системы нефтепроводов "Гомельтранснефть-Дружба". Сейчас продолжается вытеснение "грязной" нефти из третьей ветки на участке от Кобрина до Мозыря и далее на территорию РФ. "На 21 июня разделительный снаряд прошел 259 км от Кобрина, завершить очищение указанной нитки нефтепровода от границы до ЛПДС "Мозырь" планируется к началу июля 2019 года", - описали ситуацию в концерне. "Затем начнется вытеснение хлоридной нефти по второй нитке нефтепровода от Мозыря до российской Унечи с планируемым завершением в середине августа", - отмечается в сообщении.

Ранее в пятницу концерн уточнил, что к 15 августа планируется также завершить очистку нефтепровода Унеча-Полоцк (северная ветка "Дружбы"), в котором находится 460 тыс. тонн некондиционного сырья. Вытеснение загрязненной нефти из этого нефтепровода начато в пятницу.

Суммарно на территории Беларуси в трубопроводах находится около 620 тыс. тонн некондиционной нефти.

По информации концерна, поступающая в настоящее время из РФ нефть соответствует всем параметрам качества. "По всем белорусским участкам магистрального нефтепровода "Дружба" ведется усиленный контроль качества нефти, поступающей из Российской Федерации и следующей как на белорусские НПЗ, так и в направлении Польши и Украины. В настоящее время анализы, проведенные аккредитованной лабораторией, регистрируют параметры качества нефти в рамках стандарта", - отмечается в сообщении "Белнефтехима".

Как сообщалось, на территории Беларуси, по оценкам белорусской стороны, находилось более 1,3 млн тонн загрязненной нефти. Откачка реверсом некачественного сырья на территорию России из Белоруссии начата 24 мая.