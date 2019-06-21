Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров курятины в ЕС

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

"В соответствии с отчетом, Украина удерживает третью позицию среди стран-экспортеров мяса птицы в ЕС", - сказано в сообщении.

Аналитики отметили, что рост экспорта украинской курятины в ЕС стал возможен благодаря высокому качеству украинской продукции, а также наращиванию внутреннего производства.

Кроме того, в 2017 году Евросоюз частично приостановил импорт курятины из Бразилии, что позволило украинским производителям существенно увеличить свою долю на европейском рынке.

В то же время, по словам экспертов, сдерживающим фактором увеличения экспорта курятины из Украины в Евросоюз являются действующие квоты.

По данным Государственной фискальной службы, экспорт мяса птицы и субпродуктов из Украины в 2018 году вырос на 21,2% в натуральном выражении - до 328,9 тысячи тонн, и на 30% в денежном выражении - до 506,6 миллиона долларов.