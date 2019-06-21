НАПК выявило у Шуфрича незадекларированные активы на 27 миллионов

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАПК сообщает БизнесЦензор.

"Так, народный депутат в декларации за 2016 года не указал стоимость ряда своих объектов недвижимости: 2-х земельных участков, 2-х жилых домов и 6-ти квартир. Сведения о еще одном участке чиновника вообще отсутствуют в декларациях", – сообщает НАПК.

В декларации за 2017 год Шуфрич уже указал информацию о стоимости квартир. Но стоимость 2 арендованных в этом году автомобилей не указал.

"Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации депутата за 2016 год составляет более 14 млн грн, а за 2017 год – более 13 млн грн", – сообщает НАПК.

О выявленных правонарушениях НАПК сообщило в Национальное антикоррупционное бюро.