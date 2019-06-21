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21.06.19 10:28

В Днепре задержали на взятке чиновника подразделения "Укрзализныци"

20 июня в Днепре СБУ задержала на взятке директора по коммерческим вопросам одного из предприятий "Укрзализныци".

В Днепре задержали на взятке чиновника подразделения "Укрзализныци"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Злоумышленник был задержан при содействии сотрудников департамента экономической и информационной безопасности "Укрзализныци", - сообщает компания.

Директор требовал от предпринимателя 140 тыс грн, обещая взамен содействовать ему в перечислении средств за поставленные комплектующие к тепловозам. Злоумышленника задержали в Днепре во время получения 40 тыс грн взятки.

Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины.

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