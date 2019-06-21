БизнесЦензор

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21.06.19 09:12

Цены на нефть находятся выше $64 за баррель

Утром в пятницу котировки нефти незначительно снижаются после резкого скачка накануне на фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке.

нефть

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,27 за баррель, это на $0,18 (0,28%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. За торги четверга Brent подорожала на $2,63 (4,25%), до $64,45 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому же моменту торговались в Нью-Йорке на уровне $56,81 за баррель, это на $0,26 (0,46%) ниже цены закрытия четверга. За предыдущую сессию контракт дорожал максимальными темпами с декабря 2018 года - на $3,1 (5,74%), до $57,07 за баррель.

20 июня Тегеран сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Пентагон подтвердил потерю беспилотника, но уточнил, что дрон сбили в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

"Иран совершил очень большую ошибку", - написал президент США Дональд Трамп в твиттере. Позднее он допустил, что действия Ирана былм непреднамеренными, поскольку такое мог сделать только "кто-то неконтролируемый и глупый".

По данным газеты The New York Times, Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.

"С учетом эскалации конфликта на Ближнем Востоке, трейдеры вряд ли захотят сохранять "длинные" позиции перед выходными, - сказал Bloomberg основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Если мы увидим эскалацию конфликта в пятницу, покупки на нефтяном рынке будут расти".

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