ВЭБ подал в арбитраж Стокгольма иск против Украины по "Проминвестбанку"

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

ВЭБ обвинил украинские власти в нарушении положений межправительственного соглашения 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций с Россией.

"За последние несколько лет украинские власти нарушили все гарантии, которые сами же предоставили в инвестиционном соглашении", - отметил старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов.

ВЭБ приобрел "Проминвестбанк" в 2008 году. ВЭБ оценивает инвестиции в его развитие в $2,7 млрд и отмечает, что они были обесценены в результате дискриминационного правового регулирования со стороны украинских властей.

О намерении инициировать такое разбирательство в международном арбитраже ВЭБ объявил в сентябре 2018 года после ареста акций "Проминвестбанка" киевским судом. Суд тогда арестовал акции украинских "дочек" ВЭБа, ВТБ и "Сбербанка" во исполнение решения Гаагского арбитража по "крымскому" иску экс-главы "Приватбанка" Игоря Коломойского.

До этого сообщалось, что ВЭБ безуспешно пытался продать украинскую "дочку", которая попала под украинские санкции в марте 2017 года.

Как сообщалось, 5 сентября Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "Проминвестбанка", "Сбербанка" и "ВТБ Банка" по иску связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова компаний в деле о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге о взыскании компенсаций с РФ за потерянные в Крыму активы.

Позднее, рассматривая поданные банками апелляционные заявления, Киевский апелляционный суд снял арест с их имущества.

Кроме того, постановлением от 25 сентября 2018 года Апелляционный суд Киева, действуя в качестве суда первой инстанции, удовлетворил заявление о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Гаагского арбитража.

Верховный суд решением от 25 января 2019 года отклонил апелляционные жалобы на определение Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года, которым суд признал и разрешил выполнить решение Гаагского арбитража.

Верховный Суд также частично удовлетворил апелляционные жалобы на другое определение Апелляционного суда Киева – от 5 сентября 2018 года – об обеспечении иска, которым был наложен арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, "Проминвестбанка" и "Сбербанка".

"ВТБ Банк" (ранее – банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером являлся российский ВТБ. Национальный банк Украины (НБУ) 18 декабря 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВТБ Банка.

"Сбербанк" (ранее – дочерний банк "Сбербанка России") основан в 2001 году. Его единственным собственником является "Сбербанк России".

ПАО "Проминвестбанк" основан в 1992 году. У российского "ВЭБа" – 99,7% его акций.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2019 года "Сбербанк" с общими активами 65,07 млрд грн занимал 7 место, "Проминвестбанк" с общими активами 47,2 млрд грн – 10 место среди 77 банков.