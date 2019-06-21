В Конгрессе США одобрили законопроекты о выделении Украине $700 миллионов

Об этом в Facebook сообщило посольство Украины в США, сообщает БизнесЦензор.

"Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 млн. долл. для поддержки Украины", - говорится в сообщении.

На поддержку безопасности Украины предлагается выделить $250 млн, из них $50 млн должны быть направлены на предоставление летального вооружения оборонного характера.

"Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и смежных ведомств определены объемом $445,7 млн", - сообщает посольство.

Проекты законодательных актов должны быть приняты также Сенатом. После этого обе палаты Конгресса должны согласовать их окончательную редакцию, которая будет передана на подпись президенту США.