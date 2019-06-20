Молдова пожаловалась на маркировку украинских соков

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.

"Компетентный орган Республики Молдова сообщил о возможности применения ограничений к украинским производителям соков и аналогичных продуктов в случае выявления повторных нарушений", – отмечается в сообщении.

В связи с этим Национальное агентство по вопросам безопасности пищевых продуктов Республики Молдова инициирует проведение совместных проверок компетентными органами обеих стран украинских производителей соков, которые экспортируют продукцию в Молдову.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram