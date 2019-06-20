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20.06.19 21:05

Молдова пожаловалась на маркировку украинских соков

Национальное агентство по вопросам безопасности пищевых продуктов Республики Молдова сообщило о нарушении украинскими производителями-экспортерами сока и аналогичных продуктов требований местных норм в части маркировки пищевых продуктов.

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Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.

"Компетентный орган Республики Молдова сообщил о возможности применения ограничений к украинским производителям соков и аналогичных продуктов в случае выявления повторных нарушений", – отмечается в сообщении.

В связи с этим Национальное агентство по вопросам безопасности пищевых продуктов Республики Молдова инициирует проведение совместных проверок компетентными органами обеих стран украинских производителей соков, которые экспортируют продукцию в Молдову.

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