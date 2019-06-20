Конституционный суд поддержал указ Зеленского о роспуске Рады (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда, передает БизнесЦензор.

Конституционный Суд Украины соответствующим Конституции (конституционным) указ президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов", – сказано в сообщении.

Таким образом, выборы состоятся 21 июля, согласно указу президента.

Напомним, 11 июня Конституционный суд Украины перешел к рассмотрению в закрытом режиме слушания относительно конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Как сообщалось, президент Зеленский подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", согласно которому день голосования на внеочередных выборах депутатов назначен на 21 июля.

Конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) данного указа президента поступило в КС 24 мая. Нардепы считают, что указ не соответствует такому элементу верховенства права, как юридическая определенность, поскольку не содержит надлежащего обоснования наличия оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

Авторы ходатайства отмечают, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 90 Конституции Украины президент не устанавливает отсутствие или наличие коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, а только издает указ при наличии юридического факта - отсутствия коалиции депутатских фракций в парламенте в течение одного месяца со дня прекращения ее деятельности. По мнению народных депутатов, указ противоречит ряду норм Конституции.

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