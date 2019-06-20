Украинская IТ-индустрия планирует увеличить доход до $10 миллиардов за 5 лет

Об этом заявил соучредитель и член Совета директоров львовской IT-компании SoftServe Тарас Кицмей в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с бизнесом в Киеве 20 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Индустрия информационных технологий достаточно новая на экономической карте Украины. Но я хотел бы отметить, что именно эта индустрия дает Украине. Прежде всего, это экспортные поступления – $4,5 млрд. Это ее поддержка национальной валюты. Это и наши стратегические планы достигнуть $10 млрд годового дохода через четыре-пять лет", – сказал Кицмей.

По словам Кицмея, IТ-индустрия создает в Украине сотни тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, а проведенные исследования доказывают, что на одно созданное рабочее место в IТ на рынке создаются еще 3,5 рабочих места в смежных индустриях.

Основатель SoftServe заявил, что в украинской IТ-индустрии сегодня работают более 4 тыс. компаний и более 150 тыс. IТ-инженеров, при этом Украина занимает первое место по IТ-аутсорсингу в Европе и четвертое – в мире.

Он также подчеркнул, что 18 компаний, работающих в Украине в сфере аутсорсинга информационных технологий, входят в число 100 крупнейших мировых компаний.

Кицмей также озвучил ожидания IТ-индустрии от взаимодействия с новой властью.

"Бизнесу необходима прогнозируемость и регуляторная стабильность. Нам нужно строить синергию между властью, образованием, бизнесом", – заявил Кицмей.

Основатель SoftServe также напомнил о необходимости поддержки законопроекта "Маски-шоу стоп", направленного на сокращение давления на бизнес со стороны правоохранительных органов, настоял на необходимости внесения изменений в КЗОТ в части разрешения сотрудничества со специалистами по современным моделям найма.

Кроме того, Кицмей заявил, что украинская система образования требует существенной трансформации с ориентацией на необходимости рынка, а также высказался за предоставление финансовой автономии вузам и создания для них наблюдательных советов.

SoftServe специализируется на производстве программного обеспечения, предоставление услуг по разработке, контролю качества и поддержке информационных систем и бизнес-решений. Компания насчитывает более 5 тыс. сотрудников. Штаб-квартиры компании расположены во Львове и Остине (США). SoftServe имеет центры разработки в таких украинских городах, как Львов, Киев, Харьков, Днепр, Ривне, Ивано-Франковск, Черновцы, а также в Софии (Болгария), Вроцлаве, Познани, Белостоке, Гливице (Польша). Бизнес-представительства находятся в США, Великобритании, Германии и Нидерландах.

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