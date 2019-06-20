Гройсман предложил обязать аптеки в больницах участвовать в программе "Доступные лекарства"

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время посещения районной больницы города Носовка Черниговской области, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

Премьер напомнил, что по программе, которая работает уже два года, выписаны уже более 36 млн рецептов, а количество аптек, работающих в программе, превышает 7 тыс.

"Но как может быть так, что больница, которая финансируется за счет бюджетов различных уровней, не имеет аптеки, где есть доступные лекарства? Я вижу аптеку и вывеску "Скидки пенсионерам", а надо иметь наклейку "Доступные лекарства". Тогда сверхважные препараты для больных с хроническими болезнями будут не со скидкой, а вообще бесплатны! Считаю, здесь нужно жесткое решение, нельзя злоупотреблять бедой людей", – заявил глава правительства.

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