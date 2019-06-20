Зеленский пообещал за год победить системную контрабанду и рейдерство

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Говоря о приоритетах новой президентской команды на встрече с бизнесом в Киеве 20 июня, Зеленский подчеркнул: "Украине необходимо избавиться от коррупции и вывести экономику из тени".

"Наш краткосрочный приоритет – борьба с контрабандой и рейдерством: и то, и другое, сейчас является нормой для нашей страны. Это диагноз, но это не приговор", – сказал он, уточнив: "Будем, обещаю, лечить".

"Верю, что в ближайшие месяцы вы увидите ощутимую разницу, а в следующем году эти явления перестанут быть системными", – заявил глава государства.

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