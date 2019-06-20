Зеленский превзошел Порошенко по обещанию роста Украины в рейтинге Doing Business

Об этом Владимир Зеленский заявил на встрече с бизнес-сообществом, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государаства.

Также президент подчеркнул, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ, которая поможет уменьшить и удешевить долговую нагрузку на страну, и европейскую интеграцию.

Зеленский также отметил, что его команда будет работать над улучшением кредитного рейтинга, который сейчас находится на уровне B-, и пообещал изменить ситуацию за несколько лет.

Среди приоритетов глава государства назвал восстановление положительного имиджа Украины в мире, что будет способствовать привлечению инвесторов, преодоление коррупции, борьба с контрабандой и рейдерством.

Напомним, в программе президента Петра Порошенко "Украина 2020" (составлена в 2014 году) одной из целей было указано достижение 20 места в рейтинге Doing Business.

Как сообщалось, в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business-2019 Всемирного банк Украина поднялась еще на 5 позиций и заняла 71 место среди 190 исследованных стран.

Соседнее с Украиной 70 место в рейтинге занял Кыргызстан, Молдова разместилась на 47 месте, Беларусь – на 37, Россия – на 31, Казахстан – на 28.

Напомним, в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business 2018 Украина поднялась c 80 на 76 позицию среди 190 стран.

В 2016 году Украина поднялась на 3 пункта в рейтинге Doing Business – до 80 места с 83.

Cогласно рейтингу Doing Business 2015, Украина по показателям легкости ведения бизнеса вышла на 96 место в мире.

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