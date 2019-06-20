Для восстановления Донбасса нужно 300 миллиардов, – Зеленский

Об этом Зеленский сказал на встрече с бизнес-сообществом в Киеве 20 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По оценкам украинских экспертов для восстановления Донбасса необходимо более 300 млрд грн. Это большой проект реинтеграции. Но мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что на подконтрольных Украине территориях Донбасса уже сейчас нужно продемонстрировать тем людям, которые вынуждены жить на временно оккупированных территориях, преимущества жизни в достойной, свободной и независимой Украине.

"Создать качественные условия в пунктах пересечения линии разграничения, привести в порядок старые и построить там новые дороги, развивать экономику и социальную сферу", - подчеркнул президент.

Зеленский указал, что война и восстановление Донбасса являются крайне важными и приоритетными темами.

"Здесь нет простых решений, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы люди перестали гибнуть, и чтобы этот фактор (война на Донбассе) создавал минимум негатива для бизнес-климата в Украине", – сказал Зеленский.

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Как сообщалось, на встрече с бизнесом Владимир Зеленский также сообщил, что договорился с бизнесменами Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским об их участии в финансировании и поддержке определенных социально-экономических и гуманитарных проектов для Донбасса и всей Украины.

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