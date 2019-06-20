Зеленский заявил о поддержке масштабной приватизации

Об этом глава государства заявил на встрече с бизнес-сообществом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украине как государству надо избавиться от непрофильных активов. Поэтому я поддерживаю масштабную приватизацию. Государство – это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, госбюджет на 2018 год предполагал поступления от приватизации в сумме 21,3 млрд грн, тогда как реально эта статья доходов была выполнена всего на 1,4% (0,3 млрд грн).

Напомним, госбюджет 2017 года предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа "СКМ" Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.

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