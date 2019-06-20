Максимальное расстояние между новыми станциями метро увеличено до 3 километров, – Минрегион

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Города-миллионники в Украине, такие как Киев, Харьков, Днепр, сегодня очень стремительно развиваются. Поэтому в этих городах надо оптимизировать транспортное движение, в частности, гармонично и системно развивать движение общественного транспорта. Сейчас мы утвердили обновленные строительные нормы относительно метрополитенов. И одна из норм, которая была пересмотрена, касается расстояния между станциями метро. Да, мы позволили ее увеличивать до 3 км. Это позволит более эффективно проектировать расположение новых станций – чтобы они размещались на перекрестке других транспортных потоков, в том числе транспортно-пересадочных узлов, где это будет наиболее оптимально", – сказал Парцхаладзе.

Он подчеркнул, что это ни в коем случае не означает, что теперь все новые станции метро будут располагаться только на расстоянии 3 км, это максимальная величина. Минимальное расстояние между станциями сохраняется на уровне 900 м.

"Сегодня в Киеве, например, есть станции, расстояние между которыми составляет около километра, даже меньше. Например, "Дворец Спорта" и "Золотые Ворота", "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь". Мы сохранили эту норму, и на таком расстоянии новые станции тоже можно будет делать. Однако если, например, дальше чем 1-2 км будет расположен важный транспортно-пересадочный узел или будет необходимость минимизировать транспортные потоки за счет строительства новой станции метро, то, конечно, целесообразнее и эффективнее делать это на большем расстоянии. И мы это позволяем", – пояснил Парцхаладзе.

Все линии метрополитена, в том числе отдельные станции, должны проектироваться только на основе действующих генеральных планов и детальных планов территории, обязательно учитывая генеральные комплексные транспортные схемы города, существующую сеть метрополитена и инженерно-транспортную инфраструктуру. Направление линий метро, места расположения станций и пересадочных узлов между ними определяются на стадии разработки технико-экономического обоснования и учитывают перспективную пропускную способность линий метро.

Согласно новым ГСН, расстояние между станциями должно быть не менее 900 м и не более 3 км. При этом, если расстояние составляет более 2 км, то необходимо предусматривать аварийный выход на поверхность, оборудованный тамбур-шлюзом с подпором воздуха не менее 20 Па. А в случае невозможности организации аварийного выхода наружу необходимо предусматривать эвакуационные выходы, расположенные в средней трети между этими станциями.

Расстояние между станциями считается от платформы до платформы.

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