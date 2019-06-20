Совет ЕС продлил санкции против России за аннексию Крыма

Соответствующее решение лидеры стран ЕС утвердили 20 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-релиз на сайте Совета.

Санкции запрещают европейским компаниям импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в Крым или Севастополь (в том числе запрет на покупку недвижимость или предприятий в Крыму, финансирование крымских компаний), предоставление туристических услуг (в частности, запрет на заход круизных лайнеров в крымские порты).

Также запрещен экспорт товаров и технологий для крымских компаний или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов. Запрет распрострянется на техническую помощь, брокерские, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах.

С марта 2014 года ЕС ввел ряд ограничительных мер против России в ответ на преднамеренную дестабилизацию Украины.

Кроме санкций за аннексию Крыма, ЕС ввел экономические санкции против отдельных секторов российской экономики (действуют до 31 июля 2019 года), а также персональные санкции, которые сейчас распространены на 170 физических и 44 юридических лиц.

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