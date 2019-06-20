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20.06.19 15:43

Зеленский пообещал лишить СБУ рычагов давления на бизнес

Президент Владимир Зеленский заявил, что намерен лишить Службу безопасности Украины (СБУ) несвойственных ей функций.

Зеленский пообещал лишить СБУ рычагов давления на бизнес

Об этом глава государства заявил на встрече с бизнес-сообществом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Отдельная тема – это отношения бизнеса с силовыми структурами. Начнем с декоммерциализации Службы безопасности Украины. Сейчас этим на операционном уровне занимается Иван Баканов, а как только будет сформирована новая Рада, я думаю, в ближайшее время, мы предложим безотлагательно избавить Службу безопасности Украины от несвойственных ей функций. Служба должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что поддерживает демилитаризацию налоговой службы и создание Государственной службы финансовых расследований "с акцентом именно на аналитическую работу".

Как сообщалось, законопроект №8157 "О Национальном бюро финансовой безопасности" зарегистрирован в Верховной Раде еще в марте 2018 года.

Напомним, разработку законопроекта о создании Службы финансовых расследований анонсировал президент Петр Порошенко во время встречи с бизнесом в сентябре 2017 года. 

При этом в сентябре 2017 года тогда занимавший должность главы Минфина Александр Данилюк сообщал, что правительство одобрило разработанный Министерством финансов законопроект о создании Службы финансовых расследований (СФР).

По предложению Министерства финансов, новая служба должна быть подведомственна Минфину. Однако министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что СФР должна находиться в подчинении МВД. Третий вариант – отдать СФР под контроль Кабмина.

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