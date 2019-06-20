Минюст зарегистрировал два новых госпредприятия для запуска рынка электроэнергии

Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре юридических и физических лиц (ЕГР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, решение о создании "Оператора рынка" и "Гарантированного покупателя" было принято правительством в середине апреля 2019 года.

Кабинет министров 12 июня назначил директором ГП "Оператор рынка" бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Владимира Евдокимова.

В новой модели рынка электроэнергии, запуск которой намечен на 1 июля, оператор будет отвечать за рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, организацию купли-продажи на них э/э.

"Гарантированный покупатель" в свою очередь будет выкупать электроэнергию у объектов возобновляемых источников энергии по гарантированным государством ценам и обеспечивать ее реализацию.

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