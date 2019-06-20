Зеленский отменил указ Ющенко об ограничении использования "мигалок" на авто

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №416/2019 от 20 июня обнародован на сайте главы государства.

Документом, который признан утратившими силу, было установлено, что специальные световые сигнальные устройства синего цвета и звуковые сигнальные устройства могут устанавливаться исключительно на служебных транспортных средствах, которые используются для передвижения лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана.

Такими устройствами, на основании выданного МВД разрешения, также разрешалось оборудовать транспортные средства милиции, военной инспекции безопасности, Военной службы правопорядка, Нацгвардии, налоговой милиции, служб безопасности дорожного движения, СБУ, Госспецсвязи, Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, служб инкассации и перевозки ценностей, Управления государственной охраны Украины.

Документом также предписывалось предпринять неотложные меры для снятия специальных световых сигнальных устройств синего цвета и звуковых сигнальных устройств с транспортных средств, которые не имели такого права.

Утратившим силу указом также была запрещена выдача каких-либо документов, предусматривающих право или просьбу о предоставлении права беспрепятственного проезда автотранспорта.

Как отмечается на сайте Главного сервисного центра МВД, одновременно с утратой силы указа президента №567 от 30 марта 2005 года вступает в силу постановление Кабмина №176 от 22 марта, которое будет регламентировать вопросы использования специальных звуковых и световых сигнальных устройств на транспортных средствах.

Постановление Кабмина содержит схожий перечень транспортных средств, которые могут быть оборудованы сигнальными устройствами по разрешению МВД, который дополнен автомобилями НАБУ, ГБР, охраны Нацбанка.

Согласно пункту 2 упомянутого постановления она вступает в силу "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах".

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