Зеленский решил переименовать Администрацию президента

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ "Вопросы обеспечения деятельности президента Украины" №417/2019 от 20 июня обнародован на сайте главы государства.

Документом определено, что Офис президента "является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом определенных Конституцией Украины полномочий".

Указом также определена структура Офиса президента, в которую входят руководитель и его заместители, глава аппарата, помощники, представители, уполномоченные и пресс-секретарь президента, 9 директоратов и 9 департаментов.

Руководителю Офиса президента поручено в двухнедельный срок подать проект Положения о новосозданном ведомстве.

Указом также создана комиссия по реорганизации Администрации президента под руководством заместителя руководителя аппарата АП - руководителя Главного департамента документального обеспечения Игоря Стасенко.

При этом работники АП продолжат выполнять возложенные на них должностные обязанности до прекращения в установленном порядке трудовых отношений с ними.

Согласно документу, финансовое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Офиса президента будет осуществлять Государственное управление делами, которое обеспечивало работу АП.

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