ОАЭ заинтересовались производством беспилотников "Антонова"

Об этом в рамках 53 Paris Air Show 2019 Le Bourget сообщил генеральный директор госконцерна Павел Букин, комментируя встречу с заместителем министра обороны ОАЭ, генерал-майором Абдулой Аль Хашми, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

По словам Букина, стороны обсудили максимально широкий спектр сотрудничества, в частности, по логистическому обеспечению потребностей Сухопутных войск ОАЭ.

Букин сообщил, что одним из перспективных проектов, которые обсуждаются, является налаживание совместного производства беспилотных летательных аппаратов на основе разработок ГП "Антонов".

"Качество самолетов марки "Антонов" общепризнанное. Они имеют стабильный спрос на рынке. Это подтверждено рядом переговоров в рамках Paris Air Show 2019. Сейчас наиболее перспективный рынок для нас – страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Украинские самолеты, которые способны работать в экстремальных климатических условиях, полностью соответствуют потребностям военных и спасателей. Поэтому ожидаем, что в ближайшее время продукция "Антонова" займет весомую часть рынка в этих регионах", – подчеркнул Букин.

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