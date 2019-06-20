Путин оценил потери России от санкций в $50 миллиардов

Об этом российский президент Владимир Путин заявил в ходе "прямой линии", передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

На вопрос ведущего, что получит Россия, если выполнит все требования стран, которые ввели санкции против Москвы, Путин заявил, что Москва ни с кем не ругалась и у нее нет такого желания.

"Во-вторых, что это даст и что не даст и что мы от этого получим. Ну, смотрите, по экспертным данным, в результате всех этих санкций, рестрикций, ограничений Россия за эти годы, начиная с 2014-го, недополучила около $50 млрд, Евросоюз потерял $240 млрд, США – $17 млрд – у нас с ними небольшой торговый оборот, – Япония – $27 млрд", – сказал российский президент, отметив, что это приблизительные данные.

При этом Путин перечислил якобы достижения России, достигнутые благодаря введению санкций.

"Но кое-что от санкций мы и получили. А что именно? Во-первых, мы должны были (и мы это сделали) включить мозги по поводу того, что нам нужно делать в высокотехнологичном секторе экономики. У нас программы импортозамещения составляют 667 млрд руб., что заставило нас развивать даже те направления, где раньше у нас не было компетенции.За несколько лет в России появились свои собственные отечественные морские двигатели, которых раньше у нее в принципе не было", – рассказал российский президент.

"О примирении речь не идет, если мы полностью сдадимся и наплюем на свои фундаментальные интересы. Будут ли какие-то изменения? Может быть, какие внешние результаты и будут, но кардинально ничего не изменится… Если мы хотим занять достойное место под солнцем, мы должны становиться сильнее, в том числе и прежде всего в сфере экономики", – добавил Путин.

По данным Минэкономразвития РФ, потери России от санкций и торговых ограничений по итогам 2018 года составили $6,3 млрд руб. Больше всего пострадала металлургия – это $4 млрд, потом сельское хозяйство – $1 млрд и химическая промышленность – $0,6 млрд.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram