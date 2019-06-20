Фонд соцстрахования направил 3,4 миллиарда на выплаты пострадавшим на производстве

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Фонда, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, указанные выплаты ежемесячно получают около 207 тыс. человек.

Размер выплат зависит от степени утраты профессиональной трудоспособности и среднемесячной заработной платы пострадавшего пред наступлением страхового случая. Минимальный размер такой выплаты в пересчете на 100% утраты профессиональной трудоспособности не может быть меньше прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на дату наступления права на страховую выплату. Максимальный размер не должен превышать 10 размеров прожиточного минимума.

Как сообщалось, количество застрахованных лиц, которые в соответствии с законодательством подлежат обязательному государственному социальному страхованию и платили единый социальный взнос, с 2017 года выросло на 2,3 млн человек - до 12,7 млн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram