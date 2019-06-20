Из-за долгов КП "Вода Донбасса" потребители Донецкой области остались без водоснабжения

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

Несмотря на обращения местной власти к премьер-министру и Минэкономразвития, никакого решения проблемы нет, сообщили донецкие журналисты.

Жители города Константиновка в поисках поды отправляются к колодцам и рекам, отмечая, что жить в 30-тиградусной жаре без водоснабжения крайне сложно. Граждане Константиновки вышли на улицы и перекрыли дороги, они требуют возобновить водоснабжение.

"Больше всего беспокоит санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе, потому что садики, школы, все работают, а воды у них нет", - рассказала журналистам участница митинга Татьяна.

Воды в области нет из-за водоканалов, в частности, Белокузьминовского, который остался без электроэнергии из-за долгов компании "Вода Донбасса". Без водоснабжения на Донбассе - почти 40 тысяч человек.

Журналисты выяснили – КП "Вода Донбасса" накопила долг на 3 млрд. грн. с 2014 года, к тому же, есть долг на неподконтрольных территориях, куда КП поставляет воду.

Замдиректора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации Лариса Гусева объяснила, что со своей стороны администрация не раз обращалась к высшим органам власти.

"Мы обращались в МЭРТ, чтобы из резервного фонда были выделены средства хотя бы для частичного погашения долгов компании, 280 млн. грн., но мы получили отказ", - рассказала Лариса Гусева.

Как ранее сообщалось, в Константиновке люди перекрыли трассу из-за отсутствия водоснабжения. Как ранее сообщалось, 27 мая без воды остались шесть населенных пунктов, в том числе города Бахмут и Соледар.

Водоснабжение с 23 мая прекратилось в 16 населенных пунктах Донбасса. Жители Донецкой области обратились с петицией к президенту Владимиру Зеленскому по вопросу подключения к электроэнергии КП "Вода Донбасса".

Вопрос водоснабжения КП "Вода Донбасса" Кабинет министров рассматривает с начала апреля 2019 года.

В частности, Вице-премьер-министр Украины и Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко по итогам совещания 3 апреля поручил МЭРТ (Министерство экономического развития и торговли) предоставить государственную помощь (финансирование) КП "Компания "Вода Донбасса" (у предприятия накоплены долги по оплате за использованную электроэнергию).