"Укрзализныця" просит у Рады 7 миллиардов для обновления электричек

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Как сообщил директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев, из-за износа подвижного состава его оборудование загорается прямо на ходу. Также Рязанцев рассказал, что более 90% пригородных поездов нуждаются в обновлении.

За полученные средства "Укрзализныця" могла бы приобрести более 15 новых 10-вагонных электричек, отметил он.

"Сейчас пригородный железнодорожный парк уже на пике изношенности: дизель-поезда - на 97,2%, электропоезда - на 87,5%. Старейший дизель-поезд построен в 1967 году, а электропоезд - в 1960", - сообщает "Укрзализныця".