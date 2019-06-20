БизнесЦензор

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20.06.19 12:03

"Укрзализныця" просит у Рады 7 миллиардов для обновления электричек

Компания "Укрзализныця" призывает народных депутатов внести изменения в закон о госбюджете и выделить в этом году 7,1 млрд грн на обновление пригородного подвижного состава.

"Укрзализныця" просит у Рады 7 миллиардов для обновления электричек

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Как сообщил директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев, из-за износа подвижного состава его оборудование загорается прямо на ходу. Также Рязанцев рассказал, что более 90% пригородных поездов нуждаются в обновлении.

За полученные средства "Укрзализныця" могла бы приобрести более 15 новых 10-вагонных электричек, отметил он.

"Сейчас пригородный железнодорожный парк уже на пике изношенности: дизель-поезда - на 97,2%, электропоезда - на 87,5%. Старейший дизель-поезд построен в 1967 году, а электропоезд - в 1960", - сообщает "Укрзализныця".

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