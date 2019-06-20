Минобороны просит финансирование для работы в 5G

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

По его словам, для распределения частот 5G, заинтересованным в технологии сторонам разослали соответственное распоряжение.

"Хочу сказать, что распоряжение уже было направлено на согласование в заинтересованные органы", - утверждает Майорников.

Он отметил, что Минэкономразвития уже прислало ответ - без замечаний. "От Минобороны драфт пришел с замечаниями. Они касаются совместного использования радиочастот под 5G. В них могут работать средства связи военных", - сказал чиновник.

Минобороны, по словам Майорникова, запросило проведение научно-исследовательской работы (НИР). Такая работа обычно требует дополнительного финансирования. "При отсутствии в бюджетном запросе на 2020 год этих денег это нереально", - уточняет он.

По мнению чиновника, Минфин и МЭРТ никогда не согласуют выделение средств.

"Поэтому будут искаться какие-то компромиссы. Например, по финансированию НИР (научно-исследовательские работы) или проведению конверсии опять же с использованием денег операторов", - добавляет Майорников.