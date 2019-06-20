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20.06.19 11:38

Муж Маркаровой сократил долю в уставном капитале "Аккордбанка"

Крупнейших акционер Аккордбанка (Киев) супруг министра финансов Оксаны Маркаровой Данило Волынец к 13 июня 2019 года уменьшил участие в уставном капитале банка до 70,944264% с 72,435048% в результате увеличения уставного капитала финучреждения, сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, Алексей Руднев также уменьшил участие в уставном капитале банка до 9,341635% с 9,999247%, тогда как Светлана Фесенко его увеличила до 9,945643% с 9,139130%.

По данным Национального банка Украины, на начало января 2019 года акционерами банка, кроме Волынца, Руднева и Фесенко, являлись Анатолий Гулей - 4,5%, Зиновий Кузымкив - 3,5%, Сергей Мищенко - 0,5%.

Согласно данным Нацбанка, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (1,935 млрд грн) Аккордбанк занимал 41-е место среди 77 действующих банков.

Волынец, в свое время возглавлявший набсовет Ощадбанка, является руководителем творческой архитектурной мастерской "Архитекта", бенефициаром ИК "ITT Инвест" и ООО "Транскон". Согласно декларации О.Маркаровой за 2017 год, ему также принадлежали доли в ПАО "ITT-Плаза" (30,0575%), ЧАО "КПК" (16,67%), ЧАО СК "Аверс" (65%), ПАО "ЗППХ" (15,4936%).

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