Корейская компания построит солнечные электростанции в Закарпатской области

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Стоимость реализации проекта составляет $24 млн. Запуск станций планируется уже в апреле 2020 года.

Как заявили в компании, объекты будут эксплуатироваться в течение 20 лет после завершения строительства.

GS E &C является частью GS Group. Последняя в 2005 году отделилась от крупнейшего концерна по производству техники LG.

В настоящее время GS Engineering and Construction является управляющей компанией большого количества энергогенерирующих предприятий.