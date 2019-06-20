Жена Медведчука увеличила долю в российском нефтяном бизнесе

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Бизнес-партнер Марченко, компания бизнесмена-агрария Сергея Кислова, вышла из соучредителей, следует из реестра юридических лиц России.

Ранее стало известно, что жена Медведчука получила контроль компанию, которая выиграла конкурс на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа России.

Изменения среди учредителей предприятия "НЗНП Трейд" состоялись в конце мая 2019 года. 23 мая доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой единолично владеет Оксана Марченко через TUMILLON INVESTMENTS LTD, выросла с 50,1% до 61%.

Доля в "НЗНП Трейд" Натальи Лавренюк выросла с 14,9% до 25%. А компании с орбиты российского бизнесмена агрария Сергея Кислова ООО "Развитие" и ООО "Дол" вышли из соучредителей.

По состоянию на 19 июня 2019 года доли предприятия распределились следующим образом: Ventolor Holding LTD - 61%, Наталья Лавренюк - 25% и АО "Финконсалтпро" - 14%.

По состоянию на конец мая структура кипрских фирм не менялась - бенефициаром значилась Оксана Марченко.

В течение 2018 года Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко и Натальей Лавренюк летели одним частным самолетом напрямую из Киева в Анапу.

АО "Финконсалтпро" - новый бизнес-партнер семьи Медведчука-Марченко в нефтяном бизнесе. Согласно данным российского реестра, компанией владеет ее директор - Николян Родион Гургенович.

Нефтяной бизнес - новое направление для Родиона Николяна. До последнего времени он занимался популяризацией малой авиации, был соучредителем ряда аэроклубов в России, также до сих пор является соучредителем "Фонда содействия развитию авиации общего назначения".

Суммарные запасы нефти, которые будет разрабатывать бизнес Марченко, оцениваются в 123,7 миллиона тонн газа - в 3,44 млрд кубометров.

Виктор Медведчук - кум президента России Владимира Путина - ранее подтвердил, что его жена, является владелицей бизнеса в России.