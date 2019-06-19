Власти Киева не видят альтернативы системе централизованного отопления

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Сегодня мы видим, как разрушается миф о преимуществах локального теплоснабжения. Лет 10-20 назад был период, когда небольшие частные котельные строились в столице в больших количествах. Прошло время, котельные устарели и назрела необходимость их модернизации и ремонта. Зато некоторые владельцы не видят в этом экономической целесообразности. Сегодня мы в Киеве имеем сложную ситуацию, когда частные владельцы пяти таких котельных прислали нам письма с уведомлением о том, что они отказываются от дальнейшего управления котельными", – сказал Пантелеев.

По мнению чиновника, это один из аргументов в пользу того, что для таких больших городов как Киев альтернативы централизованному теплообеспечению нет.

При этом, по словам Пантелеева, власти города считают целесообразной установку индивидуальных тепловых пунктов.

"Коммунальное хозяйство столицы строилось по советской модели, когда функционировали крупные центральные тепловые пункты, от которых трубопроводами горячего водоснабжения и отопления охватывались 10-15 объектов. Теперь, ориентируясь на передовой международный опыт, мы переводим хозяйство на индивидуальные теплопункты (ИТП), устанавливающие непосредственно в домах. Тепло подается централизованно, а пункты уже позволяют регулировать потребление тепла домом и его обитателями (что очень важно в условиях высоких тарифов)", – сказал чиновник.

Напомним, ранее власти Киева приняли решение завершить 17-летнее соглашение между Киевской городской государственной администрацией и ПАО "Киевэнерго" Рината Ахметова, после чего в непосредственное управление города в 2018 году были возвращены 2,7 тыс. км тепловых сетей, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, котельные, станции теплоснабжения, тепловые пункты, а также мусоросжигательный завод "Энергия".

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