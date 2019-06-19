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19.06.19 18:55

Программа "теплых кредитов" уже использована на 82%, – Госэнергоэффективности

За последнюю неделю, с 10 по 16 июня, банками выдано еще 35 млн грн населению и ОСМД на утепление домов. В целом с марта до середины июня 2019 года семьи получили в банках почти 900 млн грн "теплых кредитов" из прогнозируемых 1,1 млрд грн.

энергоэффективность,утепление

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

В частности. выделено: 

В связи с высокой активностью населения по получению "теплых кредитов" некоторые банки уже завершили сбор заявок на кредитование вследствие исчерпания финансирования.

В то же время программой еще можно воспользоваться в таких банках:

"Также напоминаю, что на прошлой неделе на заседании правительственного комитета рассмотрены проекты актов правительства, разработанные Госэнергоэффективности совместно с Минрегионом, относительно дополнительного выделения 380,7 млн грн на финансирование программы "теплых " кредитов для ОСМД в этом году", - сообщил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

В ближайшее время на заседании правительства ожидается рассмотрение вопроса увеличения финансирования программы для ОСМД.

В целом в этом году более 90 тыс. семей, а также более 940 ОСМД стали участниками правительственной программы "теплых кредитов".

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