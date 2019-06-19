Ryanair начал полеты в Одессу. ВИДЕО

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Полеты в Польшу Ryanair будет выполнять два раза в неделю по средам и воскресеньям. Минимальная цена авиабилета с учетом перевозки маленького предмета ручной клади весом с габаритами до 40х25х20 см до начинается от 28 евро в одну сторону.

На данный момент заявленная маршрутная сеть Ryanair из Одессы будет включать пять городов Польши (Краков, Катовице, Гданьск, Познань, Вроцлав) и столицу Германии - Берлин.

Это делает Одессу вторым городом Украины после Киева по числу доступных направлений Ryanair.

Новые рейсы Ryanair из Одессы:

Краков с 19 июня по средам и воскресеньям;

Берлин с 28 октября по понедельникам и пятницам;

Гданьск с 29 октября по вторникам и субботам;

Катовице с 29 октября по вторникам, четвергам и субботам;

Вроцлав с 29 октября по вторникам и субботам;

Познань с 30 октября по средам и субботам.

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