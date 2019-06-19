Черноморский банк развития размещает евробонды на $400 миллионов, – СМИ

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах, передает БизнесЦензор.

По данным собеседника агентства, спрос на еврооблигации банка по финальной ставке составил $1,7 млрд.

Road show выпуска проходило с 13 июня в Европе и Азии. Организаторами сделки выступают HSBC, JP Morgan и Societe Generale.

Как сообщалось, ранее первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Ступан Кубив призвал руководство Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) расширить присутствие банка в Украине и увеличить финансирование украинских проектов.

ЧБТР создан для поддержки развития экономики стран черноморского бассейна, его учредителями являются правительства 11 стран: России, Греции, Турции, Болгарии, Украины, Румынии, Албании, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдавии. Штаб-квартира ЧБТР расположена в Салониках.

Международный банк развития ЧБТР создан в 1998 году Албанией, Арменией, Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Румынией, Россией, Турцией и Украиной для содействия экономическому развитию стран-членов и региональному сотрудничеству.

Доля Украины в акционерном капитале ЧБТР составляет 13,5%.

ЧБТР предоставляет коммерческие кредиты частным предприятиям для финансирования проектов в сфере альтернативной энергетики, инфраструктуры и транспорта.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram