Кабмин обнародовал новое постановление о спецобязательствах на рынке электроэнергии

Соответствующее постановление Кабмина от 12 июня №512 опубликовано на сайте правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Документом внесены изменения в постановление от 5 июня №483 о возложении публичных спецобязательствах (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года.

В частности, предусмотрено, что для целей PSO "Энергоатом" и АО "Укргидроэнерго" будут продавать свою электроэнергию по предельным ценам по двусторонним договорам, заключенным на электронных аукционах.

Приобретать ее будут Гарантированный покупатель (госпредприятия, создаваемое на базе "Энергорынок", его основная функция – гарантия выкупа электроэнергии по "зеленым" тарифам), операторы системы распределения (ОСР), оператор системы передачи (ОСП, НЭК "Укрэнерго").

При этом граничная цена продажи электроэнергии определяется как средневзвешенная фактическая цена на отпуск электроэнергии соответствующего производителя в апреле-мае 2019 года.

Затем Гарантированный покупатель (ГП) будет продавать электроэнергию по административно установленной цене поставщикам универсальных услуг (ПУУ) для ее дальнейшей поставки населению.

Гарантированный покупатель будет продавать электроэнергию на биржевых сегментах (рынке "на сутки" вперед и внутрисуточном рынке), а также покупать на них электроэнергию для целей PSO. Предполагается, что ГП будет покупать э/э по двусторонним договорам и на биржевых сегментах на территории специальной торговой зоны – "остров Бурштынской теплоэлектростанции (ТЭС)".

При этом правительство обязало "Энергоатом" продавать не более 75% производимой электроэнергии Гарантированному покупателю и не более 15% (всего – не более 90%) - ОСР и ОСП. Для "Укргидроэнерго" объемы обязательной продажи составляют соответственно не более 20% и не более 15% (всего не более 35%).

При этом правительство отказалось от первоначальных планов ввести компенсацию для целей PSO за счет тарифа на диспетчеризацию НЭК "Укрэнерго".

Согласно данным на сайте ГП "Энергорынок", средняя цена продажи электроэнергии АЭС в мае-2019 составила 579,51 грн/МВт-ч, ГЭС – 625,34 грн/МВт-ч. Доля НАЭК "Энергоатом" в общей структуре отпуска электроэнергии в ОРЭ в мае-2019 составила 56,61% по сравнению с 55,98% в апреле.

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Как сообщалось, во время обсуждения вопроса PSO на заседании Кабмина 12 июня представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что введение обязательства для НАЭК "Энергоатом" продавать не более 90% своей электроэнергии на аукционах по административно установленной цене сведет на нет какую-либо возможность конкуренции в новой модели оптового рынка. По его словам, в условии отсутствия импорта электроэнергии в Украину и существования всего двух крупных энергогенерирующих компаний – "Энергоатома" и ДТЭК - исключение одной из них из процесса конкурирования по сути устранит конкурента для другого участника.

Напомним, Кабинет министров постановлением №483 от 5 июня возложил публичные спецобязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

На 1 июля 2019 года в Украине запланирован запуск нового модели рынка электроэнергии. Единый покупатель и продавец электроэнергии – ГП "Энергорынок" – начинает процесс ликвидации. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

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