Администрация президента планирует запустить сеть доступа к онлайн-сервисам до конца года

Об этом говорится в сообщении администрации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уже в этом году мы дадим импульс проекту MobileID, введем SmartID и создадим удобную и доступную для украинцев сеть получения сервисов eID. К 2024 году 75% населения должно иметь и уметь использовать надежные и защищенные средства eID. Тогда украинцы навсегда забудут, как выглядит чиновник и где он находится, ведь более 90% всех государственных услуг мы переведем в онлайн", - заявил советник президента Михаил Федоров в ходе обсуждения проекта концепции "Государство в смартфоне".

При этом он отметил, что команда президента открыта для предложений со стороны рынка и стремится привлечь украинский бизнес к цифровизации экономики страны.

В свою очередь, как сказал председатель IТ-комитета Союза украинских предпринимателей (СУП) Дмитрий Прядко, до настоящего времени одной из основных проблем отрасли было отсутствие стратегической и приоритетной поддержки со стороны государства.

По его словам, для становления внутреннего рынка онлайн-госуслуг нужны: демонополизация функции предоставления государственных административных услуг; открытие регламентированного доступа к государственным данным для бизнеса; создание бизнесом IТ-сервисов на основе данных и конкуренция между провайдерами сервисов.

Члены IT-комитета СУП высказались за активизацию работы государства в вопросах упрощения государственно-частного партнерства, проведение судебной реформы для защиты интеллектуального права, полноценный запуск сервиса E-Health, создание единого идентификатора физического лица.

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