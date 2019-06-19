USAID поддержал перенос запуска рынка электроэнергии на три месяца и его тестирование в "безопасном режиме"

Об этом говорится в пресс-релизе USAID по результатам обсуждения запуска рынка с представителями украинской власти 19 июня, передает БизнесЦензор.

Участники обсудили риски для эффективного функционирования рынка после его возможного запуска 1 июля.

"Необходимо провести дополнительную работу для подготовки регуляторной базы, ІТ-систем, коммерческого учета, механизмов финансовых гарантий. В условиях наличия на рынке только нескольких предприятий генерации также существует риск того, что такая концентрация рыночной веса может привести к росту цен на электроэнергию для потребителей", - сказано в сообщении USAID .

"Мы поддерживаем отсрочку запуска оптового рынка электрической энергии на три месяца и его запуск в "Безопасном режиме", чтобы ограничить риски, связанные с рыночной концентрацией и недостаточностью коммерческого учета. Безопасный режим поможет обеспечить надежное снабжение украинских потребителей электроэнергией надлежащего качества по приемлемым ценам", - отметил Шукру Богут, старший советник USAID по вопросам энергетики.

Функционирование оптового рынка электроэнергии в "Безопасном режиме" означает открытие рынка с определенными ограничениями в переходном периоде, направленные на минимизацию финансовых и технических рисков.

Такие ограничения включают:

Введение механизма специальных обязательств для ограничения роста цен для бытовых потребителей;

Требования к торговле стандартизированными продуктами на базе прозрачной торговой платформы для электронных аукционов;

Четкие правила расчета и введения ценовых ограничений на двустороннем рынке и рынке на сутки вперед;

Совершенствование имеющихся систем учета и авансовых платежей по услугам балансировки и вспомогательных услуг во избежание рисков неплатежей.

В USAID отметили, что открытие оптового рынка электрической энергии в "Безопасном режиме" должно повысить эффективность работы рынка и уменьшить непредсказуемость ценообразования.

Это также поможет выявить проблемные вопросы в правилах функционирования рынка и правовой базе. Международные эксперты акцентируют внимание на том, что ограничения "Безопасного режима" не должны препятствовать конкуренции или выхода на рынок новых, квалифицированных участников. Это будет способствовать созданию равных условий для всех участников рынка и прозрачности функционирования рынка.

USAID Проект Энергетической Безопасности (ESP) сотрудничает с правительством Украины, частным сектором и общественными организациями для улучшения энергетической безопасности Украины и трансформации энергетического сектора Украины.

ESP – проект с бюджетом $85 млн, который рассчитан на пять лет (2018-2023) и финансируется USAID и американским народом.

Напомним, согласно закону "О рынке электроэнергии", который был утвержден Верховной радой в апреле 2017 года, с 1 июля 2019 года должен заработать полноценный рынок электроэнергии. Однако правительство, национальный регулятор и участники рынка не подготовились к запуску рынка должным образом.