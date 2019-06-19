Кабмин утвердил порядок ведения реестра лицензий на хранение топлива

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с этим, премьер отметил, что бизнес в Украине не готов к введению лицензирования хранения топлива, которое должно вступить в силу с 1 июля.

"Мы просили, чтобы парламент перенес это, но пока что парламент занимается другими вопросами. Возможно, мы успеем до 1 июля еще раз попросить их...", – сказал Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что данная норма особенно трудно применима для малого бизнеса.

В свою очередь в пресс-службе ГФС сообщили, что ведомство с 19 июня начинает прием заявлений о регистрации плательщиками акцизных складов, которые должны быть оформлены до 1 июля.

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Как сообщалось, в начале июня Верховная рада внесла изменения в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий", отсрочив вступление в силу нормы о штрафах за отсутствие лицензий для складов топлива. Однако закон до сих пор не подписан президентом.

Принятым законом статья 18 закона дополнена новой частью, которая откладывает с 1 июля до 31 декабря 2019 года применение к субъектам хозяйствования штрафов в размере 500 тыс. грн за хранение горючего без наличия соответствующей лицензии.

Ранее представители агропромышленного бизнеса, в частности, Всеукраинская аграрная рада, выступали против введения лицензирования хранения нефтепродуктов для аграриев, ссылаясь на проблемы с ее оформлением.

В то же время "Нефтегазовая ассоциация Украины" обращалась к президенту, парламенту и правительству с призывом не допустить отсрочки мероприятий по усилению контроля над оборотом топлива.

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