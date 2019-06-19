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19.06.19 15:39

Польша оценила сроки очистки трубопроводов от грязной российской нефти в 6 месяцев

Очистка польского нефтепровода и хранилищ от загрязненной российской нефти займет пять-шесть месяцев.

нефтепровод

Об этом сообщил представитель польского правительства по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Наимский также сказал, что проблема загрязненной нефти решена в России на техническом уровне, но вопросы ответственности и компенсаций остаются.

Как сообщалось, по данным российской "Транснефти", чистая нефть из РФ по трубопроводу "Дружба" начала поступать в Польшу 10 июня.

Кризис с поставками загрязненной российской нефти привел в апреле к приостановке транзита в Европу по нефтепроводу "Дружба", способному прокачивать миллион баррелей нефти в сутки и обеспечивать четверть российского нефтяного экспорта. В результате инцидента нефтеперерабатывающие заводы Европы вынуждены были искать новые источники поставок.

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