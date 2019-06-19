Кабмин упростил использование химических веществ для научных опытов

Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, проект изменений в порядок использования прекурсоров готовили совместно с молодыми учеными, которые обратили внимание на проблему с использованием этих веществ и реагентов в образовательных и научных целях.

"Этот процесс был очень зарегулирован, он ограничивал возможности наших педагогов и ученых. Как следствие – мы получили существенное уменьшение опытов во время преподавания естественных дисциплин или проведения исследований по химии, биологии и др. Конечно, это только ухудшило ситуацию, которую мы сейчас имеем с естественной образованием", – пояснила Гриневич.

Глава Минобразования напомнила, что опыты с использованием прекурсоров – неотъемлемая часть для изучения основных курсов органической, неорганической, аналитической и физической химии, а также химии высокомолекулярных соединений.

"Вы не выполните ряд базовых практикумов без кислот, растворителей, уксусного ангидрида и т.д.", – отметила министр.

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Так, ранее все обязанности по учету, хранению и выдаче прекурсоров были возложены исключительно на руководителя учебного заведения или научного учреждения. Чтобы провести классическое демонстрационное исследования или лабораторную работу, преподавателю надо было в день проведения обратиться к руководителю учреждения (факультета) и оформить ряд документов за его подписью. После этого – пройти несколько этапов процедуры получения прекурсоров.

Из-за этого опыты или вообще не проводили, или сознательно нарушали правила использования прекурсоров. Лишние ограничения также негативно влияли на возможности международного сотрудничества ученых, получения грантов.

Теперь в Порядок использования прекурсоров внесены изменения. В частности, упрощена система учета, хранения и выдачи прекурсоров: эти функции вместо руководителя учреждения возлагаются на определенное материально ответственное лицо и комиссию по контролю за оборотом прекурсоров.

Для обеспечения контроля за оборотом прекурсоров в учебном заведении, научном учреждении создается специальная комиссия из трех человек во главе с заместителем руководителя заведения, научного учреждения или руководителя подразделения.

Кроме того, предоставляется возможность хранить прекурсоры в лабораториях и специализированных помещениях учебных заведений, научных учреждений в объемах семестровой/полугодовой потребности в них. Это должно быть отдельное помещение, оборудованное в соответствии с требованиями МВД.

Руководители подразделений смогут формировать заказ на прекурсоры на основании семестровой/полугодовой потребности в них. На основе этих заказов материально ответственное лицо будет выдавать прекурсоры для проведения демонстрационных, лабораторных и практических работ.

Как отмечают в Минобразования, в то же время в документе учтены все требования по контролю за оборотом прекурсоров в соответствии с законом "Об обращении в Украине наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров".

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